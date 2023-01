In questo articolo abbiamo dato la notizia della scomparsa di Daniela Gavio, manager e figlia primogenita di Marcellino Gavio, creatore dell’omonimo gruppo presieduto oggi dal figlio Beniamino, un decesso che ha provocato forte cordoglio non solo nel mondo dell’imprenditoria italiana ma soprattutto a Castelnuovo Scrivia dove Daniela abitava ed era molto conosciuta, non solo come imprenditrice, ma come donna.

Una dona forte e generosa come traspare dalle parole di Gianni Tagliani, Sindaco di Castelnuovo Scrivia e di Federico Chiodi, primo cittadino di Tortona, città centro – zona dell’area Tortonese.

“L’impegno, la dedizione e la bontà che ha sempre dimostrato nei confronti del nostro paese e dei concittadini – dice il Gianni Tagliani – resterà il ricordo più bello di Daniela che si è sempre spesa a sostegno degli ultimi dimostrando una disponibilità che andava oltre la semplice conoscenza. Lo ha fatto in silenzio, senza mai voler apparire, suggerendo soluzioni e dando una mano concreta perché fossero attuate. Oltre naturalmente a ciò che rappresenta per il nostro paese e il Tortonese la lunga attività imprenditoriale e l’attenzione prestata quotidianamente al territorio che ha contribuito significativamente alla crescita collettiva.”

“Viene a mancare una persona di grande importanza per la nostra comunità Tortonese – aggiunge Federico Chiodi – appartenente a una famiglia che ha saputo negli anni creare opportunità di lavoro e ottenere risultati imprenditoriali straordinari, restando sempre legata al territorio e dimostrandosi sempre presente, in particolare nei momenti di difficoltà, attraverso le tante generose donazioni. Personalmente ho potuto collaborare con la dottoressa Daniela Gavio durante la fase più drammatica della pandemia del Covid, quando, come membro dell’Assemblea del Comitato Tortona per Ospedale, grazie alla sua preparazione medica, ha aiutato a spendere saggiamente le ingenti somme che erano state raccolte a favore dei medici, degli infermieri e dei pazienti del nostro ospedale. Non posso che stringermi alla famiglia in questo doloroso momento di lutto, esprimendo la vicinanza non soltanto mia e dell’Amministrazione comunale che rappresento ma anche quella di tutta Tortona”.