Castelnuovo Scrivia il mondo dell’imprenditoria sono in lutto e perdono una persona molto importante: è deceduta, nella notte, in seguito ad una grave malattia, Daniela Gavio, 64 anni, figlia primogenita di Marcellino, fondatore con il fratello Pietro dell’omonimo Gruppo imprenditoriale.

In un articolo a parte potete leggere il profondo cordoglio espresso dal Sindaco di Castelnuovo Scrivia Gianni Tagliani e da quello di Tortona Federico Chiodi, intervenuto come primo cittadino della città centro zona del Tortonese.

A dare la triste notizia il fratello Beniamino, attuale presidente del Gruppo Gavio, con la moglie Michele e i figli Marcellino e Giovanni, a cui si uniscono in preghiera Marcello, Raffaella, il compagno Orlando e i familiari tutti.

I funerali provenienti dall’abitazione di via Torino 22 a Castelnuovo Scrivia avranno luogo domani, sabato 21 gennaio, alle ore 15:00 nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo, mentre il santo rosario sarà celebrato nella suddetta abitazione questa sera, venerdì 20 gennaio ore 19:00.

Daniela Gavio avrebbe compiuto 65 anni il 16 febbraio prossimo: era nata nel 1958 ad Alessandria e si era laureata in Medicina con una specializzazione in Chirurgia, ma era manager e ricopriva incarichi importanti in molte società del Gruppo Gavio: era attualmente vicepresidente nella società che gestisce l’ A/10, l’ Autostrada dei Fiori e tra le varie cariche ricoperte era membro dei Consigli di Amministrazione della Argo Finanziaria e di Appia. Proprio per questo era considerata una delle figure più rilevanti nell’imprenditoria femminile a livello nazionale e internazionale.

Daniela era anche molto attiva nel Sociale e faceva parte dell’Assemblea del Comitato Tortona per l’Ospedale, costituito durante la pandemia Covid per raccogliere fondi e finanziare l’attività del nosocomio.

La notizia del suo decesso ha provocato forte cordoglio in tutta Italia e soprattutto fra i dipendenti del Gruppo Gavio che oggi sono lutto. Nubile e senza figli, Daniela lascia il fratello Beniamino, socio di maggioranza, della Bertram Derthona Basket ai vertici del campionato di Serie A che non è escluso ricorderà la scomparsa dell’imprenditrice castelnovese con qualche iniziativa nella prossima partita.

LA FOTO UFFICIALE DI DANIELA GAVIO E’ QUELLA APPARSA SUI MANIFESTI FUNEBRI PUBBLICATA DALLE ONORANZE FUNEBRI CADIROLA