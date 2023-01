La delegazione di Fratelli d’Italia di Tortona, nella Giornata di ieri, si è recata preso il comando cittadino dei carabinieri organizzando un mini flash mob per ringraziare le Forze dell’ordine merito l’arresto di Matteo Messina Denaro e per l’impegno giornaliero profuso dalle Forze dell’ordine in difesa dei diritti del territorio.

Per Fratelli d’Italia erano presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani (nella foto a fianco) e il consigliere comunale Daniele Cebrelli.