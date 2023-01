Momenti difficili, ieri pomeriggio, sabato 7 gennaio, al quartiere Oasi di Tortona per un giovane che si è barricato tra le mura domestiche con all’interno i genitori e non voleva saperne di aprire la porta.

E’ accaduto intorno alle 15 in un alloggio in viale De Gasperi, all’interno di un condominio e solo grazie al provvidenziale intervemto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e dei Carabinieri la vicenda si è risolta senza che nessuno si facesse male, anche se la tensione pè stataa lta.

Secondo la prima sommaria ricostruzione un giovane tra i 25 e i 30 anni che vive con i genitori e a quanto pare sta seguendo una cura di psicofarmaci, per causa ancora in corso di accertamento si era barricato in casa e non voleva saperne né di uscire né di far uscire i genitori.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tortona che però dopo aver visto che il ragazzo continuava nel suo proposito, hanno deciso di far intervenire i Vigili del Fuoco che però, prima di sfondare la porta d’ingresso hanno deciso pazientemente di fare un ultimo tentativo che per fortuna ha avuto successo.

Il giovane quindi ha aperto la porta con i genitori in lacrime per l’accaduto e si è consegnato ai soccorritori del 118 che lo hanno sottoposto agli interventi del caso.