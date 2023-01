Gestione Ambiente informa che i calendari dei passaggi di raccolta differenziata per l’anno 2023 sono stati caricati sul nostro sito Internet www.gestioneambiente.net: basta andare in home page e cliccare su “calendari di raccolta”, oppure nella sezione Servizi al tuo Comune e cliccare su Tortona.

Sono stati aggiornati anche sull’app Junker.

La versione cartacea è, invece, disponibile presso:

– gli sportelli di Tortona in Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 – c/o Sede Asmt; aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00;

– l’ufficio tecnico in Via Don Goggi a Tortona.