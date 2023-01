La storica società novese TEMPIO DEL KARATE ed OIPES hanno organizzato e diretto una manifestazione da oltre 450 atleti al Pala-Barbagelata di Novi Ligure domenica 29 gennaio col patrocinio del Comune.

Le Società presenti, provenienti da molte regioni del nord Italia, si sono confrontate nelle specialità di KATA-KATA SQUADRE e KUMITE in stile shotokan e shito-ryu. La competizione, che è durata l’intera giornata, è stata da subito molto competitiva, già nelle categorie Bambini, Ragazzi, Esordienti dove, nel Kata squadre, sono riusciti ad imporsi al primo posto:

Alberto Tenesvolto, Enrico Ibba, Giulio Ferrari cint. gialle; Edoardo Ghio, Sophie Swhingen, Loris Parodi; Serena Piana, Maddalena Pizzo, Luca Benvenuto;Alice Tavella, Oscar Marino, Valentina Ferretti; secondo posto per le squadre: Andrea Zuccotti, Chiara Abbrignani, M.Francesca Comparetto e Angelica Borsoi, Edoardo Rossi, Sophie Swhingen; Emanuele Orlando, Michele Sampino, Serafino Ferretti.

Nel Kata singolo ottiene il primo posto: Alice Tavella cint.ara cat.fanciulli; Maddalena Pizzo cint.marr.cat cadette; Sophie Swhingen cint.blu cat.esordienti, Armando Ottoboni cint.ara cat.seniores, Enrico Ibba cint.gialla cat.bambini, Chiara Magrotti cint.bianca cat bambini, Angelica Borsoi cint.ara cat. ragazze inpostasi con 2 prove superlative fra quasi 20 atleti. Secondo posto per: Luca Benvenuto cint.marr. cat. esordienti; Camilla DiMaio cint.gialla cat. esordientiF, Serena Piana cint.marr.cat.cadette. terzo posto per: Livia Magrotti cint.bianca cat.fanciulle, Leonardo Rossi cint. verde cat.ragazzi. Sfiora il podio con eccellente prestazione Valentina Varosio, stile shito, cint.nera cat seniores in una categoria di 15 atlete fra le quali ne spiccavano 5 di ritorno dai mondiali WKU in Galles.

Nel Kumite (combattimento) primo posto per Edoardo Ghio cint.blu cat.esordienti; secondo posto per Enja Scalzo cint blu cat juniores; terzo posto per Jacopo Lacava cint.gialla cat.Speranze.

La società portacolori il ‘Tempio del Karate’ essendo fra le 3 ASD più premiate della competizione, ottiene con un solo punto di scarto dalla prima, la prestigiosa Coppa d’Argento che va ad arricchire il nutrito storico Palmares. Alla competizione hanno presenziato in rappresentanza del CONI il delegato Bruna Balossino, il commissario del comune di Novi Alfredo Ponta, GianPiero Montecucco (unione nazionale veterani dello sport) che ha omaggiato l’ospite AZZURRA Ilaria Bergaglio con la targa di ambasciatrice UNVS. Si ringraziano gli sponsor Centrale del Latte di Al e la Novi.