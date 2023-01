Nei gironi scorsi, nonostante una temperatura quasi proibitiva, il piccolo gruppo di “monaci wi-fi” di Genova si è recato in treno a Tortona per partecipare alla giornata di Adorazione e alla Messa in cattedrale. Monica Marini, che fa parte del gruppo “Monastero wi-fi”, ha raccontato l’esperienza tortonese.

«Il nostro primo incontro, giunti in duomo, è stato con Giuseppina, una signora che a-veva tutta l’aria di essere un’amica fedele di Gesù. Poi il vescovo Mons. Guido Marini ci ha accolti con tanto calore e ci ha letteralmente introdotto all’intimità con nostro Signore parlandoci di “Adorazione e adesione”, “l’abbronzarci al sole divino”, questo stare” bocca a bocca” con il divino Maestro come radice della fecondità del nostro apostolato, lo “spreco “ meraviglioso del trascorrere del tempo con Lui e vedere il nostro tempo illuminato, dilatato, salvato, donato, la capacità di lasciarGli le redini delle nostre vite frenetiche e complesse, ci portiamo a casa anche il bellissimo ritornello amoroso “Nulla è meglio di Gesù Cristo. Cristo è tutto per noi”.

Questo ritaglio del nostro tempo è stato poi immerso in un’ora di adorazione silenziosa intervallata da qualche canto contemplativo, dove abbiamo riflettuto sui contenuti densi e intensi lasciatici dal vescovo. Una veloce sosta nel bar Zuccarelli per un ricco apericena ci ha permesso di vivere ciò che noi laici-monaci (da monos: cuore unito a Dio e ai fratelli) chiamiamo la “mistica e la mastica”! Abbiamo partecipato in modo attivo alla Messa, cantando insieme a un direttore impagabile: don Paolo Padrini.

Ci siamo sentiti compagni di Fede con i tortonesi che hanno partecipato alla Santa Messa e tanto felici del calore dimostrato da Monsignor Marini. La prossima sfida sarà far nascere un monasterino wi-fi anche a Tortona».

http://www.diocesitortona.it/