Niente più parcheggi a pagamento a Diano marina per tutto il mese di genanio.

La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale che ha deliberato di di disporre la sosta gratuita su tutto il territorio comunale dal 01 gennaio fino al 31 gennaio 2023; di stabilire che, per gli abbonamenti per la sosta nelle strisce blu in corso di validità nel periodo indicato, la durata degli stessi venga automaticamente prorogata per una ulteriore mensilità.

Le decisione è stata comunicata a GESTIONI MUNICIPALI SPA – Società controllata del Comune che gestisce il servizio in convenzion.

–