Il termine per l’iscrizione degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2023/2024, è fissato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione alle ore 20 del 30 gennaio 2023.

Le domande possono essere presentate dalle ore 8 del 9 gennaio 2023.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa. Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni per lo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, qualora abbiano aderito alle procedure.

Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle scuole e delle famiglie, il sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per la presentazione delle iscrizioni. Le famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale a partire dalle ore 9 del 19 dicembre 2022. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Si riportano di seguito le sedi delle segreterie degli Istituti Comprensivi e delle Istituzioni scolastiche paritarie presso le quali, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, verranno offerti servizi di informazione e di supporto per famiglie prive di strumentazione informatica:

Istituto Comprensivo 1

presso Scuola “G. Pascoli” – c.so Italia, 56 – tel. 014373186

Istituto Comprensivo 2

presso Scuola “G. Boccardo” – via A. Ferrando Scrivia, 24 – tel. 014376047

Istituto Comprensivo 3

presso Scuola “M. L. Zucca” – Ufficio Segreteria – via Verdi, 113 – tel. 014370601

Kidschool

via Gorizia, 15 – tel. 0143510253

Scuola dell’Infanzia Don Bosco

via S. G. Bosco, 97 – tel. 01432892

Liceo Scientifico Amaldi con annessa sez. classica

via Mameli 9 – tel. 0143 76604

Istituto Istruzione Superiore Ciampini-Boccardo

via Verdi 44 – tel. 0143 73015

Si precisa inoltre che:

1) alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile 2024.

Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza è subordinata al rispetto dei criteri fissati dalla circolare ministeriale n. 33071 del 30.11.2022 e da quanto previsto dalle delibere assunte in merito dai rispettivi istituti scolastici.

2) alla Scuola Primaria hanno l’obbligo di iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Per l’anno scolastico 2023/2024 possono inoltre iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024.

Si invitano i genitori degli alunni che hanno necessità di utilizzare il trasporto scolastico a prendere informazioni telefonicamente o su appuntamento presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Novi Ligure (tel. 0143772249 – 0143772234) circa l’organizzazione del servizio e in particolare sui percorsi attivi.