Il Perosi Festival conclude la sua parte dedicata alla musica sacra il prossimo 16 dicembre alle ore 19.15 nella Basilica “Madonna della Guardia” a Tortona quando il Coro “San Luigi Orione” (nella foto in alto) e i solisti della Cappella Musicale della Cattedrale di Tortona, accompagnati all’organo dal M° Alberto Do e diretti da Enrico Vercesi, saranno protagonisti dell’elevazione spirituale “Neve non tocca” in preparazione al Santo Natale.

Verranno eseguite le più celebri composizioni natalizie di don Lorenzo Perosi, il Te Deum e alcuni brani che il sacerdote tortonese ha scritto in onore della Vergine Maria.

“Sarà un momento di profonda spiritualità dove ascoltando la musica di don Lorenzo Perosi potremo prepararci al Santo Natale – spiega il direttore artistico del festival, don Paolo Padrini -. Una serata, quella di venerdì, che vedrà a Tortona esibirsi formazioni di assoluto livello del territorio che nulla hanno da invidiare alle formazioni che fino ad ora si sono esibite“.

“È per noi un grosso onore ma anche una grande responsabilità chiudere la parte del Festival dedicata alla musica sacra con due compagini che sono locali – sottolinea il direttore del coro, Enrico Vercesi -. Avere questo impegno a ridosso del compleanno di don Lorenzo Perosi è per noi motivo di grande soddisfazione è responsabilità. Offriremo un’elevazione spirituale in musica che avrà tutti i carismi di un concerto sia dal punto artistico che qualitativo. Una serata che sarà completamente inserita nel periodo liturgico che stiamo vivendo. Sarà un grande assaggio della musica perosiana”.

Nato nel 1974 per volontà di Mons. Giuseppe Scappini, il Coro “San Luigi Orione” si dedica ad un repertorio musicale tale da spaziare dai canti sacri e liturgici a quelli lirici, con particolare attenzione alla valorizzazione del repertorio Perosiano che, negli anni immediatamente successivi alla riforma conciliare, venne quasi completamente dimenticato. Dal settembre 2018 la direzione è stata affidata ad Enrico Vercesi, coadiuvato da Alberto Do.

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary di Tortona, il Lions Club, insieme ad altri enti prestigiosi con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Il festival, quest’anno, ha come media partner nazionale Radio Classica, del gruppo Class editori, e Radio Vaticana. Media partner locali sono Il Popolo e RadioPNR.

L’ingresso sarà libero.