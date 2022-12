Il 14 Dicembre 2022 apre la stagione 2022-2023 del Teatro Civico per le Scuole di Tortona e del Tortonese. La stagione del Comune di Tortona – Teatro Civico con Fondazione Piemonte dal Vivo si avvale, per l’organizzazione e direzione artistica, della collaborazione con la compagnia teatrale Coltelleria Einstein.

In programma otto spettacoli prodotti da compagnie professionali di Teatro Ragazzi provenienti da tutt’Italia. Gli spettacoli sono pensati per le diverse fasce di età del pubblico e sono distribuite nel calendario da Dicembre 2022 a Maggio 2023. Grazie al vivo interesse per il linguaggio teatrale dei docenti delle scuole, le repliche degli spettacoli saranno quindici.

Per la Scuola dell’Infanzia il 10 e 11 Maggio 2023 ore 9 e 10,45, andrà in scena “Le avventure di Signor Bastoncino” di Pandemonium Teatro di Bergamo. Per le scuole Primarie 3 titoli: “Nonnetti” 14 Dicembre 2022 ore 9 e 11 della compagnia Coltelleria Einstein, “Il giro del mondo in 80 giorni” di Fondazione TRG di Torino il 31 Gennaio e 1 Febbraio ore 9 e 11, “Accadueò” della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli il 29 marzo alle ore 9 e 11. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado: “Leggere? Ma per piacere!” della compagnia Teatro Evento di Modena l’ 8 Febbraio alle ore 10 e “Pesche miracolose” del Teatro Invito di Lecco il 27 Aprile alle ore 9 e 11. Per le scuole secondarie di secondo grado: “Una storia disegnata nell’aria” di Nonsoloteatro di Pinerolo 30 e 31 Marzo ore 9-11.