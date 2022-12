Tortona si classifica prima città della provincia di Alessandria. Si aggiudica, infatti, il bando regionale per un progetto di oltre 365 mila euro da investire nel territorio per i prossimi due anni.

Infrastrutture e servizi, arredo urbano e qualificazione estetica, formazione a sostegno dell’imprenditoria, innovazione informatica, comunicazione integrata e immagine coordinata per attrarre nuovi flussi turistici e migliorare il commercio in città, queste le azioni concrete progettate in questi mesi e adesso realizzabili dal Distretto Urbano del Commercio del Comune di Tortona.

Dopo l’elaborazione del Programma Strategico, il DUC di Tortona ha lavorato per progettare la valorizzazione di tutto il territorio e, dunque, il rilancio del commercio attraverso la trasformazione e la crescita dell’intero comparto. Scopo principale: rafforzare e ampliare le economie di prossimità con l’aiuto dell’innovazione e dello sviluppo locale anche secondo principi di inclusione e benessere.

“Crediamo molte nelle potenzialità che uno strumento come il DUC può rappresentare per il nostro territorio – ha dichiarato Federico Chiodi, Sindaco di Tortona – la bontà del nostro progetto è stata riconosciuta anche dalla Regione che tramite questo finanziamento ci mette nella condizione di poter concretizzare le proposte a favore del commercio cittadino e dello sviluppo economico e turistico della città. In questi anni abbiamo lavorato molto su questo fronte e il 2023, grazie alle iniziative del DUC e ad eventi di grande prestigio, primo fra tutti la tappa del Giro d’Italia, crediamo potrà essere dato forte impulso a tutto questo comparto”.

Il partenariato tortonese, che risulta tra i primi dieci su 66 candidati a livello regionale, ha individuato come prioritari per il DUC alcuni interventi, sia materiali che immateriali, focalizzati sull’attrattività del contesto commerciale.

Il progetto prevede un supporto al miglioramento delle aree esterne delle attività commerciali attraverso un bando che partirà subito per finanziare alcune opere private e la riqualificazione degli impianti di illuminazione dei portici di via Emilia e di alcune aree adiacenti. L’aspetto più innovativo dell’iniziativa sarà la realizzazione di un sistema di punti di ricarica evoluti per le e-bike. Tali interventi sono stati individuati secondo la connotazione che Tortona è la “Città di Coppi”, in cui non solo si respira la leggenda del ciclismo, ma è anche facile usare la bici per gli spostamenti di tutti i giorni.

Tra le azioni da sviluppare una piattaforma digitale di comunicazione, che sarà usata per promuovere il DUC e le sue iniziative, oltre a dare supporto e presenza online alle singole aziende. Inoltre l’attività sarà sempre accompagnata da una costante attività di formazione, informazione e consulenza alle imprese, specie sui temi della comunicazione digitale, in connessione con la piattaforma del DUC. Il piano di comunicazione del Distretto si concentrerà sulle sue iniziative, sugli eventi che coinvolgono il commercio e sulle opportunità per gli operatori locali. Le attività saranno coordinate dal manager del distretto, con il supporto di società specializzate per alcune azioni specifiche.

“Dopo mesi di duro lavoro tra pubblico e privati – ha sottolineato Francesco Alfieri, manager del DUC di Tortona – siamo riusciti ad ottenere un grande risultato per il beneficio di tutti. Il finanziamento del primo progetto rilevante che consentirà di avviare l’attività programmata e condivisa con il partenariato di primo livello, Confcommercio e Confesercenti. Adesso partiremo spediti con il radicale coinvolgimento dei tanti commercianti ed imprenditori interessati alla crescita del proprio territorio”.

In questo modo Tortona, attraverso le azioni del DUC, si candida ad un turismo esperienziale verso un target di persone che cercano servizi, gite verso i colli, buona cucina, percorsi di shopping semplici e convenienti all’interno di momenti di vera tranquillità e bellezza.