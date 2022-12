Da un recente focus sul fronte della domanda di lavoro emerge che nel settore dei trasporti c’è una crescente difficoltà nel reperimento di personale viaggiante. Tra le principali cause si annoverano la mancanza di formazione, competenza e professionalità, la bassa attrattività della professione (work life balance è il requisito più ricercato dalle nuove generazioni), pochi investimenti nel settore e mancato turnover.

Il Gruppo Gavio, e precisamente le società AutospedG e G&A, in collaborazione con Randstad Italia e il Centro per l’impiego di Tortona (uno dei 31 Centri per l’impiego coordinati da Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte per l’attuazione delle politiche attive per il lavoro), promuove sul territorio tortonese l’Academy “Randstad for Driving” per il conseguimento della patente C+E e della CQC.

Il progetto mira a formare 18 nuovi autisti, individuandoli fra profili junior, con esperienza di base, interesse verso il settore dell’autotrasporto, forte motivazione e doti di flessibilità. Requisiti obbligatori sono il possesso della patente B e almeno 21 anni di età.

Dopo un periodo di formazione di 200 ore, interamente finanziata da Formatemp (totalmente gratuita per le persone candidate), finalizzata al conseguimento delle patenti necessarie per svolgere questa professione, le risorse selezionate avranno l’opportunità di imparare un nuovo mestiere presso la sede tortonese.

Agenzia Piemonte Lavoro, per il tramite del Centro per l’impiego di Tortona, e le filiali Randstad di Alessandria e Voghera sono state incaricate da Gruppo Gavio di raccogliere e selezionare le candidature.

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura entro il 23 gennaio 2023 a:

Centro per l'impiego di Tortona (333 4930861, info.cpi.tortona@agenziapiemontelavoro.it). L'annuncio è pubblicato sulla piattaforma online IOLAVORO.

Filiali Randstad di Alessandria (0131 325319, alessandria2@randstad.it) e Voghera (0383369709, voghera@randstad.it) inserendo come oggetto dell'email "cv per Randstad for Driving".

La formazione inizierà il 6 febbraio 2023 presso l’autoscuola partner UNASCA “Canto” di Tortona.