Giovedì 15 Dicembre presso la scuola primaria di Carbonara “D. Carbone” plesso appartenente al Comprensivo B si è svolto un pomeriggio speciale.

Alunni e maestre hanno raggiunto un traguardo piccolo ma importante e significativo: la realizzazione di una biblioteca di tutta la scuola primaria. Il progetto e la concretizzazione della stessa ha visto tanto impegno da parte degli alunni delle classi e di tutte le docenti, ma il risultato è stato davvero meraviglioso. Le docenti ringraziano il Sindaco per la collaborazione data.

L’inaugurazione della Biblioteca è stato anche una modalità per fare gli auguri di Natale ai genitori e alla Dirigente da parte degli alunni stessi che dopo il taglio del nastro hanno in ogni classe svolto un laboratorio di lettura per dimostrare come un libro è davvero un sogno che tieni tra le mani per viaggiare lontano.