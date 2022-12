Sabato 3 dicembre alle ore 16 presso l’Aula studio ‘Porto Idee’ in via Verona 95 ad Alessandria, ci sarà la presentazione di ‘Prendersi cura di Alessandria’, iniziativa nata dal confronto tra Fabio Decorato, fotografo alessandrino che da anni si dedica alla documentazione fotografica della città, e dieci Associazioni operanti in città in vari ambiti del volontariato sociale, sanitario e culturale.

Al centro dell’iniziativa ci sono 10 scatti del fotografo alessandrino trasformati in poster della dimensione di 35x50cm che Decorato ha messo a disposizione gratuitamente affinché ogni associazione beneficiaria dello scatto possa organizzare una raccolta fondi con al centro proprio la distribuzione delle riproduzioni delle opere. Le stampe, realizzate in tiratura limitata e stampate grazie all’autofinanziamento o a sussidi, saranno collezionabili e potranno essere ritirate, previa donazione, presso le singole Associazioni fino ad esaurimento delle copie.

L’Amministrazione comunale di Alessandria, in particolar modo l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha con convinzione conferito all’iniziativa il proprio Patrocinio in quanto ‘Prendersi cura di Alessandria’ ha l’indubbio merito di unire sia l’aiuto concreto ad alcune delle associazioni che lavorano quotidianamente al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini, spesso dei più fragili, sia la promozione di Alessandria attraverso le fotografie del nostro concittadino Decorato, capace di immortalare un punto di vista artistico e originale di alcuni luoghi simbolo della nostra città.

L’Amministrazione comunale patrocinando questa iniziativa intende inoltre sottolineare la bontà dell’operato di tutti i soggetti coinvolti e, più in generale, del ‘no profit’ cittadino, capace di supportare i bisogni della nostra comunità aggravatisi dapprima a causa del Covid e più recentemente dalle ricadute economiche delle attuali tensioni internazionali.

L’aula studio ‘Porto Idee’ collabora al coordinamento e all’organizzazione della promozione del progetto, valorizzando la proficua collaborazione tra l’artista che mette a disposizione il proprio lavoro e le Associazioni del territorio che operano per il bene comune.

Si ringraziano: Comunità San Benedetto al Porto, AIDO AL, AVIS AL, IDEA, IdeAle 2050, Fulvio Minetti, Nessuno Escluso, Concorso Chitarra Classica Michele Pittaluga, SOMS del Cristo, Amici del Vinci, CSVAA e, naturalmente, Fabio Decorato.