L’anno scolastico 2022/23 è partito in modo colorato e ricco di emozioni presso la scuola primaria di Carbonara Scrivia appartenente al Comprensivo B. La voglia di tornare alla normalità e di rivivere la scuola pienamente con uscite, visite d’istruzione ed esperienze in presenza è davvero forte tra i bambini della primaria e se all’inizio dell’anno hanno voluto dimostrarla con un bel lancio di palloncini; arrivati al periodo prenatalizio non hanno voluto dimenticare chi negli anni della pandemia ha sofferto la malattia e la solitudine.

Le docenti di tutto il plesso di Carbonara hanno voluto aderire all’iniziativa dell’Avo di Tortona “L’albero dei Bambini” per non dimenticare l’importanza e il valore della solidarietà e vicinanza. Sono stati così prodotti tanti oggetti per abbellire gli alberi di Natale delle case di riposo e un bel video musicale per raggiungere con tanto calore ed affetto gli anziani perchè la magia del Natale possa davvero scaldare i loro cuori e durare nel tempo.