A Casale Monferrato gli eventi del Natale si inaugureranno ufficialmente alle ore 18,00 di sabato 3 dicembre con l’ormai tradizionale accensione delle luminarie nella centrale piazza Mazzini, il salotto della città.

Il fitto calendario natalizio prevede poi una serie di appuntamenti per tutte le età, a partire dalla sempre apprezzata pista del ghiaccio che, anche quest’anno, sarà allestita in piazza Castello, di fronte al Teatro Municipale, fino al 15 gennaio 2023.

L’Associazione Amici del Po in collaborazione con altre Associazioni di Volontariato, propongono l’iniziativa “Fiaccolata sul Po” con appuntamento, sabato 17 dicembre dalle ore 18,00, all’imbarcadero in viale lungo Po Gramsci.

Il Castello del Monferrato, invece, sarà protagonista di mostre, incontri e manifestazioni. Tra le mostre, da segnalare fino all’11 dicembre, nell’ambito di “Castello contemporaneo”, la bi-personale di Sandi Renko e Domenico D’Oora e la mostra fotografica “Il filo rosso”, dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Diverse nuove esposizioni dedicate al Natale e non solo saranno inaugurate il 03 dicembre restando visitabili fino al 18 dicembre: la mostra di pittura dal titolo “Nell’anima dell’Icona” dell’artista Cristina Miravalle e la collettiva d’arte “Mosaico” a cura del Circolo culturale Ravasenga. Mentre dal 17 dicembre al 28 gennaio, si aprirà la collettiva dei Nuovi Lirici con il percorso espositivo dal titolo “Ascolto sensibile”.

Le esposizioni saranno visitabili il sabato e la domenica (esclusi 24, 25, 26, 31 dicembre e 1° gennaio) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, oltre a giovedì 08 dicembre con gli stessi orari.

Il Centro Doc Paolo Desana proporrà nel periodo pre natalizio due interessanti iniziative culturali legate al mondo vitivinicolo del territorio del Monferrato. La prima si intitola “Portabottiglie d’Artista”, una collezione unica nel suo genere, la quale rimarrà esposta in permanenza nelle sale del Centro Doc Paolo Desana e la seconda iniziativa, in collaborazione con il Circolo culturale Ravasenga, si intitola “Inverno in Monferrato”, un’esposizione fotografica in mostra dal 04 al 18 dicembre, sempre nella sede del Centro.

Entrambe le esposizioni saranno inaugurate domenica 04 dicembre alle ore 11,00 e saranno visitabili con gli stessi orari delle altre mostre presenti al Castello.

Si apre in dicembre la stagione sinfonica della Monferrato Classic Orchestra con un primo concerto, venerdì 02 dicembre ore 21,00, nell’Auditorium di Santa Chiara, per proseguire, sabato 31 dicembre ore 22,00, con il grande Concerto di Capodanno, diretto da Claudio Buchler, al Teatro Municipale. Come ogni anno, sabato 10 e domenica 11 sarà possibile scoprire monumenti e musei grazie a Casale Città Aperta.

Intensa la stagione teatrale del Teatro Municipale che propone per i mesi di dicembre e gennaio tre spettacoli di prosa il 09 e il 10 dicembre e il 19 gennaio, (per info sulla stagione teatrale https://www.comune.casale-monferrato.al.it/StagioneTeatrale2223).

In aggiunta alla programmazione di prosa, sabato 17 dicembre ore 20,30 andrà in scena

l’opera lirica “Jelin”, e il 23 dicembre ore 21,00 lo spettacolo natalizio della scuola di danza Arabesque. Mentre mercoledì 04 gennaio alle 21,00 si danzerà sulle note del celebre balletto “Lo schiaccianoci”, e infine venerdì 06 gennaio alle ore 16,00 concluderà la kermesse un’allegra epifania con l’operetta “Il paese dei campanelli”.

Spazio anche alle presentazioni librarie e alle conferenze. Mercoledì 07 dicembre dalle ore 17,30 Paolo Desana presenterà il suo libro “Paolo Desana: la storia di due vite”, mentre Sabato 03 dicembre dalle ore 17.00, la dottoressa Franca Amoretti, peacekeeper in Medio Oriente, sarà gradita ospite con la conferenza dal titolo “Donne in azioni di guerra e umanitarie”.

Attesissimi i concerti della rassegna “Natale al Museo” a cura dell’Associazione “Gli Invaghiti”. La splendida cornice del salone Vitoli del Museo e Gipsoteca “Leonardo Bistolfi” ospiterà i tre appuntamenti musicali del Festival internazionale di cultura e musica antica Kalendamaya: sabato 10 dicembre, domenica 18 dicembre e lunedì 26 dicembre, tutti con inizio alle ore 16,00. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è vivamente consigliata ai numeri 0142/444249-444309, mail: museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Sempre al Museo Civico, in dicembre primo appuntamento della rassegna “Ti racconto un’opera”, serie di visite tematiche partendo dalla lettura di un’opera. Si inizia domenica 11 dicembre alle ore 17,00 con “Quel che resta di un sogno: la collezione Mossi di Morano al Museo Civico” a cura di Dario Salvadeo. Ingresso euro 3,60.

Durante tutte le festività natalizie moltissimi gli appuntamenti da non perdere anche per i bambini. “Filastrocca di Natale” è l’iniziativa del Museo Civico per i più piccoli. Sabato 03 dicembre alle ore 15,30 i piccoli visitatori saranno accompagnati a scoprire i dipinti della Pinacoteca come un racconto di Natale. Mentre la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati propone una lunga serie di eventi e laboratori per i bambini di ogni età. (https://www.comune.casale-monferrato.al.it/Luzzati-dic22) l’Associazione Sportiva dilettantistica Melo Ranch, organizza il “Battesimo della sella”. Sabato 03, 10, e 24 dicembre, dalle ore 14,30 fino alle 19,00, tutti in sella ai pony in Piazza Mazzini.

Infine, l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, in collaborazione con A.N.A.S., PRO LOCO CASALE, A.I.B., invita, venerdì 02 dicembre alle ore 17,00, genitori e bambini alla decorazione dell’Albero di Natale allestito presso la Palazzina Liberty, Mercato Pavia. In data giovedì 22 dicembre alle ore 17,00, i bambini che hanno decorato l’albero saranno invitati all’arrivo di Babbo Natale che consegnerà loro dei doni. Piccolo rinfresco finale.

Dichiarazioni

Sindaco, Federico Riboldi «Il Natale a Casale Monferrato ritorna alla grande! Luminarie, eventi, mostre, concerti e iniziative per tutte le età. L’invito, quindi, è di trascorrere a Casale Monferrato le festività natalizie, scoprendo, o riscoprendo, le molte eccellenze che abbiamo da offrire».



Vicesindaco con delega alle Manifestazioni, Emanuele Capra e Assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia «A Casale Monferrato il Natale è sempre stato sinonimo di qualità, con offerte culturali e di intrattenimento assolutamente da non perdere. E quest’anno, non deluderemo le aspettative. Quindi, invitiamo tutti a venire in città durante le prossime festività, perché a Casale Monferrato ci si potrà divertire, fare shopping e trascorrere momenti di gioia e spensieratezza!».



Assessore alle Attività Produttive, Giovanni Battista Filiberti «Luminarie nelle vie del centro, all’ingresso della città e in piazza Mazzini. L’Amministrazione comunale ha voluto, nonostante le difficoltà legate al caro energia dare un segnale per aiutare in modo concreto e deciso le attività economiche del territorio addobbando al meglio la nostra splendida città!Nonostante per questi motivi l’allestimento non potrà essere ricco come negli anni precedenti abbiamo cercato di vestire al meglio la nostra città a festa.”