Quattro imprese alessandrine con i propri imprenditori, lo Studio Dentistico Canestri con Marcello Canestri, Kimono Casa con Mario Gualeni, Padel 22 Alessandria con Edoardo Necchi e la sede di Alessandria di Azimut Wealth Management si sono unite ai commercianti del centro, che da sempre finanziano le luminarie, per sostenere, grazie ad un contributo, un progetto di comunicazione visiva che ha l’obiettivo di trasmettere tutta la magia ed il fascino dello spirito natalizio alla comunità e a quanti, anche da fuori, raggiungeranno la nostra città per lo shopping natalizio, per visitare un museo o una mostra o semplicemente per godersi quell’atmosfera di festa a cui, pur in un periodo delicato e con le preoccupazioni dovute al caro energia, Alessandria non vuole rinunciare.

L’obiettivo è così quello di rafforzare gli sforzi fatti dai commercianti locali, contribuendo a rendere più attrattiva, vivace, colorata ed allegra Alessandria, partendo dal cuore, piazzetta della Lega, dove tutti sono invitati ad ammirare il grande Babbo Natale a 3 dimensioni dell’altezza di quasi 3 metri illuminato con luci led, scattare selfie e pubblicarli sui social network per condividere e promuovere il brand della nostra città. A questo si aggiunge un rafforzamento del percorso delle luminarie natalizie di Corso Roma, come di consueto già predisposte dai commercianti della via. Una iniziativa che, nell’intento delle quattro aziende promotrici, coordinate nella comunicazione dalla Confcommercio di Alessandria, vuole trasmettere tutto l’affetto per la propria città, credendo in essa e impegnandosi affinché uno dei periodi più significativi dell’anno, per i valori che porta con sé, il Natale, possa essere accompagnato da atmosfere che donino un pò di spensieratezza in un periodo a cui si giunge dopo due anni di crisi pandemica e altre difficoltà legate alla crisi energetica.

LE DICHIARAZIONI DEGLI IMPRENDITORI

Marcello e Andrea Canestri

“La nostra città sta vivendo un momento sicuramente difficile che per vari motivi non trova immediate soluzioni che permettano soprattutto al comparto economico-commerciale di risollevarsi.

Crediamo che servano progetti ben definiti, che attualmente non vediamo, in sinergia con l’amministrazione locale, per la nostra Alessandria che coinvolgano anche e soprattutto i privati.

Abbiamo voluto con le nostre attività commerciali ed imprenditoriali dare un segnale forte: noi ci siamo e desideriamo vengano coinvolte altre realtà locali in aiuto di chi in questo momento è più in difficoltà.

Abbiamo risorse importanti, magari non espresse , che vanno valorizzate con l’aiuto di tutti.

Noi ci siamo”.







Mario Gualeni

“L’iniziativa delle installazioni natalizie nel centro cittadino è partita tardi, e soprattutto in un momento dell’anno in cui i budget di spesa aziendali erano esauriti.

Per questa ragione è stato determinante il fatto che la richiesta sia arrivata da un amico: Marcello Canestri, una persona che si contraddistingue per la sua generosità disinteressata, e questa generosità è stata contagiosa.

Oggi siamo tutti e quattro fieri e felici dell’iniziativa natalizia, ma lo siamo anche se le nostre quattro aziende non c’entrano nulla con le vie del “passeggio” cittadino.

E il segnale che vogliamo dare è proprio questo: per aiutare la città di Alessandria è necessario che tutti facciano qualcosa, e che non si cerchi per forza il “tornaconto” personale”.

Edoardo Necchi

“Padel 22 Alessandria è onorata di supportare questo progetto, il centro di Alessandria merita una degna illuminazione nel periodo Natalizio.

Come società crediamo fortemente nel territorio alessandrino e siamo convinti che tutti insieme si possa valorizzare al meglio la nostra città.

Fondamentale è stato il contributo di Marcello Canestri, grande professionista e, soprattutto, un grande amico: senza di lui questa iniziativa non sarebbe stata possibile.

Speriamo che questo nostro gesto possa allietare la città in un periodo di grande incertezza.”

Azimut Wealth Management sede di Alessandria

“Azimut Wealth Management sede di Alessandria sita in piazza Garibaldi 31, società leader nella gestione dei patrimoni privati, aziendali ed istituzionali presente in 18 paesi con oltre 2300 collaboratori, è lieta di partecipare a questa iniziativa tesa a rendere più bello e vivibile il centro della nostra città nelle prossime festività natalizie. La nostra società è sempre vicina ed attenta allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera e la nostra speranza è che questa iniziativa serva da volano per altre iniziative volte a valorizzare il nostro contesto cittadino.

Ringraziamo tutti gli altri sponsor e auguriamo a tutti i cittadini serene festività”.