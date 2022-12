Domenica prossima, 4 dicembre 2022, alle 10:45, le volontarie e i volontari diocesani di “Chiese a Porte Aperte” concludono la propria attività a Novi Ligure per questo 2022 ricco di soddisfazioni raccontando arte e storia della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea.

L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione, si terrà come detto alle 10:45 (dopo la Messa domenicale delle 10:00), e sarà focalizzato su alcune opere d’arte particolarmente enigmatiche (l’altar maggiore, una statua e un dipinto raffiguranti S. Bartolomeo) per le quali cercheremo indizi che ci indichino un contesto storico-artistico in cui collocarle:

il tutto sarà inquadrato nell’arco della plurisecolare vicenda storica di questa Chiesa che, da luogo di culto connesso all’area del Castello e alla presenza in zona della famiglia ghibellina dei Cavanna, tra il XVII e il XVIII secolo fu radicalmente trasformata in un gioiello barocco, un autentico “biglietto da visita” che la città mostrava ai viaggiatori provenienti dalla Strada della Lomellina

che, essendo la via di collegamento con Genova (da cui Novi dipendeva), costituiva il principale accesso all’abitato, quello che a tutti i costi doveva essere mantenuto in ordine e il più possibile abbellito.