Il decesso è avvenuto giovedì sera, mentre Lucia era ricoverata in ospedale a causa di un intervento chirurgico avvenuto alcuni giorni fa, e proprio per questo motivo la data dei funerali non è stata ancora fissata in quanto le pompe funebri Franzoia attendono ancora l’esito dell’autopsia prima di fissarne la data.

Abbiamo atteso anche noi stamattina prima di scrivere l’articolo ma con ogni probabilità le esequie non saranno a breve per cui, con grande dolore, visto che chi scrive conosceva personalmente Lucia, diamo la triste notizia.

Lucia Guarini aveva 64 anni, era in pensione ed è sempre stata un’organizzatrice di eventi fin da quando esisteva la Pro Loco Amici dell’Oasi-Paghisano di Tortona dove lei era una componente del Consiglio direttivo e una delle fondatrici. Amava il suo quartiere (l’Oasi dove viveva) e ogni momento del suo tempo libero, quando non era al lavoro come operatrice sanitaria all’ospedale di Tortona lo ha sempre dedicato a valorizzare il suo quartiere per il bene della città.

Già 25 anni fa organizzava all’area verde di viale De Gasperi, la più importante del quartiere, tante iniziative fra cui le “Giornate all’aria aperta” dedicate ai bambini con giochi di ogni genere fra cui il tiro alla fune e la corsa nei sacchi, con lo scopo di aggregare insieme bimbi di ogni nazionalità e razza visto che al quartiere Oasi abitavano anche molti stranieri.

Quando la pro Loco Amici dell’Oasi Paghisano si è sciolta, dopo un breve periodo di inattività, visto che Lucia non era in grado di rimanere ferma e dedicarsi solo a sé stessa, aveva inventato il raduno della auto modificate, fondando il Tortona Tuning Club associazione con la quale aveva organizzato diversi raduni portando a Tortona tantissimi appassionati provenienti da ogni parte d’Italia.

Contestualmente organizzava anche il concorso di bellezza Miss Oasi che risale a diversi anni fa. Ogni tanto ci parlavamo al telefono o anche di persona, visto che la conoscevo almeno da 30 anni, e qualche anno dopo aver creato il concorso mi raccontò della fatica che faceva ad organizzare concorsi di bellezza nella zona perché, purtroppo diversi operatori commerciali, non capivano l’importanza e non aderivano ad ospitare le varie selezioni.

Miss Oasi infatti si articolava in tante serate di selezione dove solo la vincitrice accedeva alla finale. I locali della zona disponibili ad ospitare le selezioni erano sempre di meno e lei era arrabbiata, ma grazie alle sue capacità seppe trasformare questa rabbia e delusione in qualcosa ancora di più grande: aveva trovato un socio con il quale fondare la Beauty Fashion Music – ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100064714805000) che gestiva in prima persona ed era riuscita addirittura ad allargare il concorso di bellezza, prima trasformandolo in “Miss e Mister Oasi” e poi da Tortona esportandolo in provincia di Alessandria ed anche in provincia di Pavia dandole una connotazione interregionale di assoluto successo. Un concorso al quale Oggi Cronaca ha dato sempre molto spazio e che senza di lei difficilmente potrà continuare, anche se speriamo che qualcuno ne raccolga l’eredità e lo continui in sua memoria.

Ho visto di persona Lucia Guarini, proprio tre anni fa, poco prima del Covid: era intervenuta alla presentazione del mio libro “Storie” organizzata al gran Bar Bardoneschi in via Emilia, sotto i portici Frascaroli e ovviamente aveva voluto acquistare il libro, mentre ci siamo sentiti su whatsapp proprio pochi giorni fa, quando le avevo sottoposto la mia ultima iniziativa editoriale, la Guida Turistica di Tortona, a cui aveva deciso di aderire subito, inviandomi anche l’invito per il gran galà e la cena di Natale della sua associazione la Beauty Fashion Music Tortona, in programma il 10 dicembre ad Alessandria dove si sarebbe svolto il “Ballo delle Debuttanti” perché Lucia organizzava anche questo e del quale ovviamente avrei dato notizia nei prossimi giorni.

Poi è arrivata la triste notizia del suo decesso.

Tortona perde una grande persona, una donna che aveva dedicato gran parte della sua vita ad organizzare eventi per la sua città come pochi altri, mettendo a disposizione il suo tempo libero e tutte le sue capacità.

Lascia il marito Tiziano, il figlio Paolo, la sorella Mirella oltre a nipoti e tanti amici e conoscenti. Alla famiglia vanno le condoglianze mie e di tutta la redazione. Tortona, senza Lucia è diventata sicuramente più povera.

Angelo Bottiroli