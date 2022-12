Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona ha impedito che l’incendio potesse provocare molti più danni.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 6 dicembre in via Brachiera a Viguzzolo dove il tetto di una villetta, per cause ancora in corso di accertamento ma probabilmente per un cattivo funzionamento di una canna fumaria ha preso improvvisamente fuoco.

I pompieri sono intervenuti verso le 16,30 mentre gli abitanti della casa erano all’esterno temendo il peggio. Per fortuna non è stato così: le fiamme sono state prima circoscritte e poi spente prima che potessero distruggere tutto il tetto e poi l’abitazione.