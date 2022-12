Quest’anno, il mese di dicembre a Serravalle Scrivia sarà davvero speciale e ricco di iniziative! Giovedì 8 dicembre “Accendiamo le Feste a Serravalle Scrivia”, l’evento che darà il via alla rassegna dal titolo “La Magia del Natale” dedicata al periodo più magico dell’anno. Un calendario di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con alcune associazioni del paese, che ha come obiettivo quello di far vivere il Natale nel suo originario significato di condivisione comunitaria, accoglienza e socialità. “Un programma sobrio, come è giusto che sia, in questo periodo segnato da congiunture sociali ed economiche internazionali molto difficili, ma ricco di iniziative di qualità, di cui andiamo davvero orgogliosi, che rispecchia in pieno la nostra volontà di dare risalto alla cultura, alla tradizione e alle peculiarità del nostro territorio” dice l’Amministrazione.

La rassegna partirà giovedì 8 dicembre, alle 17.00, in Piazza Paolo Bosio con l’Accensione del grande Albero di Natale e delle luminarie da parte dell’amministrazione, sulle note del Trio “STREAM OF – in a Conscious Wave” che ha alla voce la serravallese Giulia Aneli, il performer Alessandro Imelio e il pianista Andrea Negruzzo. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in Biblioteca. La Pro Loco e la Croce Rossa faranno da cornice all’evento con panettone, cioccolata calda e trucca bimbi. Quest’anno sono state scelte scintillanti luminarie a led che, per motivi di risparmio energetico, verranno accese con orari ridotti.