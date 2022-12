Un episodio che fa riflettere e apre non pochi interrogativi, si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 dicembre, in via Guala nel quartiere Città Giardino, uno dei più prestigiosi della città

Sono le 14, 30 quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona vengono allertati dal alcuni abitanti del quartiere: due auto parcheggiate regolarmente nella via ad oltre cinque metri di distanza l’una dall’altra, stanno andando a fuoco. Si tratta di una Fiat 5oo e una Mercedes.

I pompieri Tortonesi intervengono tempestivamente ma devono impiegare circa due ore prima di domare le fiamme e spegnere entrambi i roghi ripristinando la sicurezza nella zona. Alla fine i danni sono veramente ingenti e le auto sono inservibili e praticamente distrutte.

Sul posto arriva ovviamente anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Tortona per i rilievi del caso. Anche se le cause sono ancora in corso di accertamento appare evidente che due automobili non prendono fuoco all’improvviso in pieno giorno parcheggiate a diversi metri di distanza l’una dall’altra, per cui l’ipotesi dolosa è tutt’altro che da escludere e va tenuta in debita considerazione.

L’aspetto che colpisce è che se qualcuno voleva incendiare le auto a scopo intimidatorio o chissà per quale altro motivo, lo ha fatto in pieno giorno, incurante dell’ora, delle auto e delle persone di passaggio.

I carabinieri ovviamente hanno avviato indagini e non è escluso che nel caso di ipotesi dolosa, gli autori possano essere identificati entro breve tempo.

