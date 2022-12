L’Associazione NoviMusica e Cultura si è costituita a Dicembre 2019, a Novi Ligure, con lo scopo di promuovere, diffondere, realizzare o contribuire alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative al fine di sviluppare la conoscenza in ogni campo della cultura. In particolare intende:

– sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti valorizzandone l’opera, l’immagine e l’ingegno

– favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, rassegne, festival

– valorizzare attraverso le proprie iniziative la ricchezza artistica del territorio in particolare piemontese

Direttore artistico dell’Associazione è il Maestro Maurizio Billi, compositore e Direttore d’Orchestra di livello internazionale, Direttore stabile della Banda Musicale della Polizia di Stato e Direttore Ospite di prestigiose orchestre fra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, i Berliner Symphoniker. Il Maestro Billi è stato Direttore Artistico del Festival Marenco per tutta la sua durata, dal 2002 al 2019 e ne ha diretto i concerti più prestigiosi.

Il Galà d’Inverno 2022, dopo l’edizione “senza pubblico ed esclusivamente in Streaming “ del 2020 e l’edizione di grande successo del 2021 presso la Chiesa di San Nicolò, dove ha registrato, nonostante alcune restrizioni causate dal Covid, il tutto esaurito, si presenta alla sua ormai terza edizione, presso il Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure, recentemente ristrutturato.

Il Gala d’inverno 2022, prevede la partecipazione dell’Ensemble I Cameristi cromatici, (professori dell’Orchestra Nazionale della RAI) in formazione di 24 elementi), diretti dal Maestro Maurizio Billi, con la partecipazione di solisti di prestigio: Carlo Romano, Oboe solista (ha lavorato per quarant’anni al fianco di Ennio Morricone, che ha composto per lui Gabriel’s Oboe – The Mission), Federica Balucani – soprano e Aldo Caputo – tenore, apprezzati solisti di livello internazionale, e infine Constantin Beschieru, primo violino e violino solista, Claudio Romano alle Percussioni (Orchestra Nazionale della Rai).

Presenta la serata Tonino Bernardelli, presentatore spesso invitato ad eventi istituzionali di grande prestigio, alla presenza del Presidente della Repubblica o del Capo della Polizia.

In occasione del Gala l’Associazione consegnerà il secondo Excelsior d’oro, coniato dalla Gioielleria Megazzini di Valenza. Il gioiello, il cui destinatario sarà svelato solo durante il concerto, sarà consegnato dai pronipoti di Romuado Marenco, Mario Leopoldo e Maria Rita Marenco, che hanno già confermato la loro presenza.

Il Galà d’inverno 2022 ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Novi Ligure, della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

In data 30 novembre l’Ambasciata di Spagna ha comunicato la concessione di patrocinio Morale al Gala d’Inverno 22 e ha confermato la presenza al concerto, in rappresentanza dell’Ambasciata, della Sig,ra Sig.ra María Jesús García Miguel, Console Onoraria di Spagna a Torino

Ha inoltre ottenuto il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

L’evento potrà vantare un servizio streaming grazie alla collaborazione con l’emittente radiofonica tortonese RADIO PNR, della Diocesi di Tortona. L’Associazione ha infatti aderito alla piattaforma Vincerò. Il concerto sarà trasmesso in differita