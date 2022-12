Un successo la tradizionale raccolta di doni avviata da Azione Tortona per le feste natalizie.

Per la Vigilia di Natale – dice il responsabile di Azione Tortona Andrea Mantovani – abbiamo distribuito centinaia di giochi- dice Andrea Mantovani, responsabile dell’associazione- presso il Piccolo Cottolengo di Tortona, il Centro Paolo VI di Casalnoceto, e la Divina Provvidenza di Alessandria, oltre a diverse famiglie in crisi economica. Anche per questo Santo Natale siamo riusciti nella Tradizione di donare un sorriso ai meno fortunati, grazie anche al contributo dei tantissimi che hanno aderito alla nostra iniziativa. “Un sereno Natale a tutti.”

E’ doveroso un plauso a questi ragazzi tra i pochi che si adoperano il bene collettivo della zona e dei dintorni.