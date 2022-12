Si è svolto giovedì 22 dicembre l’ultimo Consiglio comunale dell’anno a Tortona che ha approvato all’unanimità il verbale della seduta di settembre, dopodiché l’assessore Mario galvani ha illustrato l’aggiornamento del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, al quale è stato aggiunto un reliquato stradale di 1.500 mq sulla ex sp 99 Tortona-Rivanazzano e un terreno in fregio alla ex ss dei Giovi in zona Ribrocca di circa 850 mq. Il piano è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri di opposizione;

L’assessore Anna Acerbi ha illustrato la variazione al bilancio di previsione operata dalla Giunta comunale dopo aver ricevuto, il 30 novembre scorso, un nuovo stanziamento di 100 mila euro da parte dello Stato per fare fronte al “caro bollette”. Come prevede la legge la variazione va ratificata entro trenta giorni dal Consiglio Comunale che l’ha infatti approvata all’unanimità;