Nell’ambito della rassegna autunnale “Novi d’autore”, sabato 3 dicembre 2022 alle ore 10.30, presso il Centro Comunale di Cultura “G.Capurro”, via Marconi 66, a Novi Ligure, sarà presentato il libro di Federico Fornaro, Il collasso di una democrazia. L’ascesa al potere di Mussolini (1919 – 1922). (Bollati Boringhieri, 2022).

Il libro di Fornaro analizza il triennio immediatamente successivo alla fine della Prima Guerra Mondiale, dalle prime elezioni postbelliche. Il risultato fu un terremoto politico, che ridimensionò drasticamente il ruolo della classe dirigente nata dal Risorgimento e segnò l’avvento dei partiti di massa come il Partito Socialista. A quelle elezioni parteciparono anche i Fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini, che non ottennero nemmeno un seggio. Tre anni dopo, con la marcia su Roma Mussolini diventava capo del governo e dava inizio a vent’anni di dittatura. Come un intero sistema politico sia collassato così rapidamente viene spiegato dall’autore analizzando i limiti dell’azione politica delle sinistre e del partito dei cattolici (i Popolari). Il libro pone tuttavia domande che vanno al di là della riflessione dello storico: la memoria del fascismo si è nel corso degli anni edulcorata, e contemporaneamente il sistema democratico ha subito una progressiva erosione dall’interno. In un’Europa resa più fragile dall’epidemia di Covid 19 e dalla rottura di equilibri geopolitici consolidati, il pericolo che ampie fasce di popolazione che non si sentono più rappresentate si affidino ad un uomo forte è tutt’altro che scongiurato.

