È l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ad aggiudicarsi lo Smartphone d’Oro nella sezione Sanità, il primo premio italiano dedicato alla comunicazione pubblica digitale.

Promossa da PA Social, l’Associazione nazionale di comunicazione pubblica e informazione digitale nata per valorizzare le migliori esperienze del settore, la terza edizione del riconoscimento ha visto la partecipazione di 65 enti da tutta Italia appartenenti a diversi settori della PA, tra cui Comuni, Regioni, enti nazionali, Università, Camere di Commercio e aziende sanitarie e ospedaliere.

A premiare a Roma nella sede di Binario F i rappresentanti dell’ufficio comunicazione dell’Ospedale di Alessandria è stato Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo dell’Università di Messina, che ha ricordato come a risultare vincente sia stato il senso di appartenenza trasmesso dal video di presentazione del progetto candidato.

L’Azienda, infatti, si è aggiudicata lo Smartphone d’Oro per “Ambassador”, un progetto che mette al centro i professionisti delle diverse strutture, sia sanitarie sia amministrative, chiamati a “metterci la faccia” per raccontare in maniera chiara, semplice, trasparente e smart l’Ospedale, i suoi servizi, la ricerca e più in generale l’innovazione in ambito sanitario, nonché per consolidare il rapporto di fiducia con i pazienti e la comunità anche nel mondo virtuale.

Come si ricorda nel video premiato «più sono le persone a cui trasmettiamo il nostro sapere e più i nostri messaggi acquistano un valore sociale: da qui l’importanza della condivisone sui social network di informazioni di carattere sanitario da usare come risorsa» per coinvolgere la rete di contatti dei professionisti all’interno di una vera e propria community e combattere le fake news.

Un progetto che è svolto attraverso l’applicazione Amplify di Hootsuite da cui gli operatori sanitari e amministrativi dell’Ospedale hanno accesso a un flusso comune di contenuti da condividere con il proprio network.

La candidatura dell’Azienda Ospedaliera, così come tutte le altre, ad accezione del premio tematico “Video più social” votato attraverso i canali di Pa Social, è stata valutata da una giuria scientifica di esperti, composta da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione.

In particolare si è prestata attenzione a qualità, creatività, innovazione ed emozione, nonché al coinvolgimento del territorio e delle persone, come hanno ricordato i vari giurati che nel corso della cerimonia hanno consegnato i 14 premi, tutti realizzati a Murano dal maestro Mariano Memo. Come ha sottolineato Francesco Di Costanzo, Presidente di Pa Social: «Quest’anno il numero di adesioni ha superato quello dell’edizione precedente – sottolinea quest’ultimo – e di questo non possiamo che essere soddisfatti perché è ancora una volta la dimostrazione del grande lavoro che viene fatto dai professionisti della comunicazione e dell’informazione digitale per offrire un servizio pubblico di qualità e davvero vicino al cittadino. La spinta, frutto della grande attenzione guadagnata da tutto il settore durante la pandemia, non si è esaurita ma siamo in una nuova fase, quella in cui bisogna lavorare per garantire il consolidamento e miglioramento del riconoscimento del lavoro di questa straordinaria comunità di professionisti. Su questo continueremo a lavorare insieme anche nei prossimi mesi».

«Ancora una volta l’attività comunicativa dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale – afferma il Direttore Generale Valter Alpe – confermando l’ottimo lavoro svolto al servizio del cittadino. Un’informazione che sappia coinvolgere direttamente gli operatori dell’Ospedale da un lato e gli utenti finali dall’altro, infatti, è uno dei nostri obiettivi e il premio ha dimostrato che questa è la strada giusta da percorrere. Grazie quindi all’Ufficio Comunicazione e a tutti coloro che stanno realizzando questo interessante e innovativo progetto».