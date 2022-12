presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria, si è tenuta la consegna dei premi dell’iniziativa “Nastri Rossi 2.0 – Per un Natale più affettuoso e rispettoso”, alla presenza del Sindaco Giorgio Abonante, del Vicesindaco Marica Barrera, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Marina Cornara, dell’Assessore al Commercio Giovanni Berrone, nonché dell’ideatrice Lorenza Vitale Cesa.

Il progetto ha avuto come scopo la sensibilizzazione dell’intera città rispetto ai valori di sostenibilità, solidarietà, rispetto, partendo dall’amore per la propria comunità.

Tutte le scuole, tutti gli esercizi commerciali e naturalmente i cittadini tutti erano stati invitati a partecipare all’iniziativa – nel contesto degli appuntamenti accompagnatori al Natale – mediante l’apposizione su base volontaria di nastri rossi principalmente alle finestre e nelle vetrine.

Un semplice gesto, pensato anche in sintonia con la necessità di risparmio energetico molto sentita in questo momento, e volto alla sottolineatura simbolica della responsabilità di ognuno di noi nei confronti dell’ambiente circostante, della città e dei concittadini, ma anche desideroso di descrivere un dialogo con le Amministrazioni e l’Amministrazione Comunale. Quest’ultima, anche per aver accolto da subito con entusiasmo il progetto “Nastri Rossi 2.0 – Per un Natale più affettuoso e rispettoso”, continua a profondere il desiderio di sostegno – in molteplici espressioni – agli abitanti, cercando di renderli sempre più protagonisti attivi.

Progetto dunque rivolto anche e soprattutto ai giovani affidato alla riconoscibilità di un semplice, ma tangibile nastro rosso quale simbolo individuale di adesione al rapporto amorevole con l’intera comunità.