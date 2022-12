I Tortonesi, senza dubbio la conoscono già e si saranno quasi abituati a queste luminarie 2022 tuttavia noi non abbiamo ancora pubblicato nulla di questa bella illuminazione che valorizza gli angoli di Tortona e lo facciamo oggi, per chi non le ha ancora viste e per invogliare tutti a visitare la città.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti buone feste.