Due tecnici di laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria si sono aggiudicate il quinto posto al concorso internazionale organizzato dalla IFCC, l’International federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, in occasione del settantesimo anniversario.

Sono Maura Carrer del laboratorio di Patologia Clinica e Adriana Perna del laboratorio di Medicina Trasfusionale ad aver vinto il prestigioso riconoscimento, che ha visto premiare le opere d’arte a tema medicina di laboratorio e i laboratoristi giunte da tutto il mondo.

Come trasformare il quotidiano ambiente di lavoro in arte? Con sette fotografie molto suggestive le due partecipanti dell’AO AL ci sono riuscite, portandole a piazzarsi appena dopo alle colleghe di Uruguay, Singapore, Iran e Indonesia.

«È stato emozionante e gratificante partecipare e arrivare a una posizione così alta della classifica in un concorso internazionale che ha visto presentare opere da colleghi di tutto il mondo», hanno voluto sottolineare Maura Carrer e Adriana Perna.

Ed è già a partire dal titolo delle foto che è chiara la capacità di rendere arte il proprio lavoro in laboratorio: Scarpette rosse fanno di noi una famiglia, Trasparenze, Stormo di filtri, Trova la bellezza nel laboratorio, In the box, La vita appesa ad un filo e Policromia piastrinica: dove il colore non fa la differenza.