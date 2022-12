Viste le indicazioni operative contenute nel documento “Dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia nella Pubblica Amministrazione”, fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e nell’ottica di ottimizzare i consumi energetici, sarà prevista, in concomitanza con il ponte della festività dell’Immacolata Concezione, la chiusura di tutti gli uffici dell’Ente nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022.

Si precisa che nella giornata di venerdì 9 dicembre rimarranno normalmente aperti i servizi di Polizia Locale, l’Ufficio Decessi, l’Ufficio Nascite, la Guardiola, il Servizio Notifiche.

L’Ufficio Anagrafe rimarrà chiuso, in quanto gli appuntamenti per le pratiche che interessano tale ufficio sono già stati anticipati o si svilupperanno nelle settimane successive, come previsto da calendario.

Le Scuole di ogni ordine e grado, saranno chiuse come da calendario delle festività scolastiche indetto dal MIUR.