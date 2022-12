Continuano gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Tortona nelle chiese della Diocesi per sensibilizzate la popolazione e soprattutto gli anziani su comne difendersi dai truffatori.

Nell’ultimo fine settimana le Stazioni Carabineri di Villalvernia, Garbagna e Pontecurone hanno proseguito il tour sul territorio sia nelle parrocchie che in occasione di incontri conviviali associativi a Spineto Scrivia.

L’occasione è stata propizia per rinnovare, ancora una volta, l’importanza di porre attenzione alle truffe e furti in danno di anziani nonché porre in risalto come siano incrementate le segnalazioni al 112 e questo da supporto nel continuare su questi incontri in tutto il territorio.