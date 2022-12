Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 dicembre, nella sala “Romita” del Municipio, il Sindaco Federico Chiodi e il comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, Capitano Domenico Lavigna, hanno incontrato una rappresentanza degli amministratori di condominio operanti in città per presentare una iniziativa per il contrasto alle truffe in appartamento più comuni perpetrate nei confronti dei cittadini e su come difendersi.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’attività di prevenzione avviata dalla locale Compagnia Carabinieri insieme al Comune di Tortona che aveva già portato alla realizzazione, con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona, di una apposita brochure sulle più diffuse modalità perpetrate ai danni delle persone, in particolare anziane e che abitano sole, dandone la più ampia diffusione.

Nei casi più noti, verificatisi anche in città, i malviventi si sono finti operatori della società di fornitura del gas o dell’acqua, piuttosto che avvocati o addirittura rappresentanti delle Forze dell’ordine, per persuadere i malcapitati a farsi accogliere in casa per portare a termine truffe e furti. I consigli sempre validi sono quelli di non consentire l’accesso ad estranei qualsiasi sia la motivazione con la quale si presentano e allertare le autorità competenti, rivolgendosi al 112, quando si verificano questi episodi.

Da parte degli amministratori di condominio c’è stata la piena disponibilità a collaborare per fare giungere il messaggio dei Carabinieri ai residenti negli negli stabili da loro amministrati.