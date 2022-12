A Tortona ogni martedì dalle 17 alle 18.30 in Via Pernigotti 12 si tiene un laboratorio di scrittura creativa. A organizzarlo è l’associazione culturale “La Fenice.” nei locali della sua sede. A condurre il laboratorio lo scrittore tortonese Marco Candida, già autore di numerosi libri.

Il laboratorio, per ora, è gratuito e aperto a tutti. Nel corso del laboratorio si affrontano vari argomenti inerenti la scrittura di un’opera letteraria: dalle descrizioni (quelle che di solito si saltano perché troppo noiose!), alla caratterizzazione psicologica dei personaggi, ai dialoghi. Ma più della teoria, nel laboratorio di scrittura a contare è la pratica: si producono pertanto testi da leggersi ad alta voce e discutere con compagni di laboratorio e insegnante.

Per ogni tema del laboratorio si leggono e commentano, inoltre, pagine di grandi autori di letteratura, così da avere esempi per i propri testi; e per imparare a leggere, oltre che a scrivere, in modo più consapevole. Infine, ci sarà la possibilità di incontrare, frequentando il laboratorio, autori affermati – quali ad esempio Marino Magliani, autore già amico di Tortona e tanti altri.

Il laboratorio può essere un’opportunità per chi tiene da tempo un romanzo nascosto nel cassetto e vuol chiarirsi le idee sui meccanismi che rendono avvincente un’opera di finzione.