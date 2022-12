Si apre a Cervo il periodo festivo con diverse manifestazioni che coinvolgeranno tutto il borgo. Il via alle celebrazioni del Natale sarà domenica 18 dicembre con “Seguendo la stella”, lamostra-concorso di presepi sparsi per le vie del borgo e al Castello dei Clavesana. I presepi esposti saranno realizzati dai cervesi che, come ormai tradizione, sono stati invitati dalla Proloco Progetto Cervo a creare natività lungo i carrugi e sulla parte litoranea di Cervo, in vetrina, sui balconi, in piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali…Un’inedita mostra a cielo aperto che vedrà la premiazione il 6 gennaio in occasione del concerto della Befana. Nelle stesse date di Seguendo la stella, dal 18 dicembre all’8 gennaio, al Castello sarà inoltre allestita la mostra-esposizione con altri presepi.

Il Natale a Cervo prosegue, sempre in collaborazione con Proloco Progetto Cervo, il giorno della Vigilia con il presepe vivente, alle 21.00 in Piazza san Giovanni, arricchito da canti di Natale a cura della corale Cum Jubilo. A seguire, cioccolata calda e panettone.

Il Concerto della Befana chiuderà idealmente le feste nel pomeriggio del 6 gennaio, alle 16.00 con il concerto di Ponente Folk Legacy e m usiche tradizionali liguri e del nord Europa, balli e canti natalizi all’Oratorio di Santa Caterina. Ingresso libero.

Per info Comune di Cervo 0183406462, prolocoprogettocervo2@gmail.com IAT: 0183406462-3