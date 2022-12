Prosegue con importanti risultati l’attività di controllo del territorio predisposta dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore nell’ambito del capoluogo, che ha portato all’arresto nel pomeriggio di ieri di un cittadino gambiano di venticinque anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane si trovava in compagnia di un connazionale di 28 anni, entrambi seduti su una panchina dei giardini Toscanini di Imperia, notoriamente frequentati nel primo pomeriggio da giovani di ogni età. Riscontrando precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della “Sezione volanti” della Questura di Imperia, hanno proceduto ad un controllo più approfondito dei due, rinvenendo oltre dieci grammi di hashish, già confezionati in “stecche” pronte per essere smerciate.

In particolare, durante il controllo degli operatori uno dei due giovani – K-S. – è stato trovato con circa dieci dosi preconfezionate custodite all’interno di un involucro metallico di caramelle ed a quel punto il connazionale – J.A. – ha spontaneamente consegnato un’ulteriore dose in suo possesso.

Entrambi sono stati portati negli uffici della Questura di Imperia al fine di svolgere ulteriori indagini, che hanno permesso di rinvenire presso l’abitazione di uno dei due, un cutter ed un bisturi evidentemente utilizzati per preparare le singole dosi predisposte per la vendita.

Gli elementi raccolti, pertanto, hanno permesso di arrestare il K.S., che nella mattinata odierna è stato giudicato presso il Tribunale di Imperia con giudizio direttissimo, mentre al secondo giovane è stata contestata la violazione amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.