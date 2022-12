Con il concerto di Natale dell’orchestra del Liceo Musicale “Saluzzo-Plana” di Alessandria diretta da Enrico Pesce, in programma il 18 dicembre alle ore 17, prende il via la seconda edizione di “Musica al Museo”, rassegna di concerti che si terrà negli spazi del Museo dei Campionissimi organizzata con l’Istituto Comprensivo Due di Novi Ligure.

Frutto dello sviluppo di azioni rivolte alla città e al territorio in risposta operativa al Patto educativo di Comunità sottoscritto dal Comune e dalle scuole della città, l’iniziativa ha tra i suoi nobili obiettivi la divulgazione della musica dal vivo attraverso l’ingaggio di professionisti della musica classica, jazz e blues. Alcuni nomi dei protagonisti: Enrico Pesce (docente di composizione, analisi, teoria e storia della musica presso il Liceo Musicale “Saluzzo-Plana” di Alessandria, concertista, direttore d’orchestra), Gianni Coscia (fisarmonicista tra i più noti esponenti del jazz moderno), Beppe Balossino (batterista e docente preso la scuola di Musica Corale di Acqui Terme), Gian Marco Bosio (direttore d’orchestra e compositore).

Oltre alla concessione del patrocinio e degli spazi museali, da quest’anno il Comune di Novi Ligure è in prima linea impegnato economicamente nella gestione e nell’organizzazione della rassegna, in accordo con l’ampliamento dell’offerta museale alla musica e alle attività di performance dal vivo. La formula del concerto durante il pomeriggio della domenica (inizio concerti ore 17), vincente lo scorso anno, viene nuovamente proposta al fine di dare continuità e riconoscibilità alla rassegna.

Programma della rassegna:

Domenica 18 dicembre 2022

“Concerto di Natale”, orchestra del Liceo Musicale “Saluzzo-Plana” di Alessandria. Dirige Enrico Pesce

Domenica 22 gennaio 2023

“Black Blue Story”, Blue Quintet

Domenica 12 febbraio 2023

“A ruota libera”, Gianni Coscia, Enrico Pesce, Beppe Balossino

Domenica 26 marzo 2023

“G. Gershwin e S. Joplin”, Coro “Mario Panatero” (Alessandria) e Coro “Alfredo Casella” (Novi Ligure). Dirige Gian Marco Bosio. In collaborazione con la rassegna MUSICANOVI

Domenica 2 aprile 2023

“Stabat Mater” di G.B. Pergolesi, I Novisti

Domenica 30 aprile 2023

“Ciak…si suona!”, i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria in collaborazione con la rassegna “Orchestra in Provincia … e non solo!”

Maggio 2023 (data da definire)

Concerto dell’Accademia MusicArte, Centro Culturale Praecipianensis APS

Info: tel. 0143 772230 – 0143 772266

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.museodeicampionissimi.it