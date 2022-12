“La tragedia di Cantalupo segna in modo indelebile la nostra comunità. Non è il momento di soffermarsi sulle responsabilità, ma di stringere in un grande abbraccio le famiglie, le amiche e gli amici della giovanissima ragazza e dei ragazzi mancati nell’incidente della notte scorsa. Ci affidiamo ai sanitari per i feriti, sperando di averli presto guariti tra noi. Certo, da quanto emerge dai primi rilievi, la dinamica di questo incidente ci obbliga a richiamare tutti al rispetto del codice della strada e alla guida in sicurezza. Siamo nel momento del lutto e del silenzio, pertanto riteniamo doveroso annullare la conferenza stampa di domani per la presentazione degli eventi previsti per l’ultimo dell’anno e il capodanno.

A nome della Giunta, dell’Amministrazione e nostro personale, le più sentite condoglianze ai famigliari colpiti da questo indescrivibile dolore.”

Queste le parole di profondo cordoglio espresse dal Sindaco della Città Giorgio Abonante e del Vicesindaco Marica Barrera