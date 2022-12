Nel pomeriggio era giunta alla Centrale Operativa di Imperia la segnalazione di uno straniero visibilmente ubriaco che in un bar di San Bartolomeo al Mare stava importunando alcuni avventori, ma soprattutto aveva cominciato anche a minacciare il barista che giustamente si rifiutava di dargli da bere.

Fortunatamente era nei paraggi una pattuglia della Stazione di Diano Marina che immediatamente si è diretta verso l’esercizio pubblico.

Sul posto era frattanto sopraggiunto anche un agente della Polizia Locale del Comune rivierasco, ma alla vista delle divise il giovane, anziché calmarsi, si è ulteriormente agitato, scagliandosi contro di loro e tentando di colpirli. Solo la pronta reazione dei due Carabinieri e dell’Agente di Polizia locale ha permesso che nessuno potesse subire conseguenze a causa del comportamento violento dello straniero, che è stato quindi prontamente immobilizzato e tratto in arresto.

Il giovane, dopo aver smaltito la sbornia – forse anche grazie ad una intera notte trascorsa in caserma – è stato questa mattina sottoposto al giudizio per direttissima e condannato in primo grado.

Si ricorda che per la legge italiana costituisce reato somministrare in luogo pubblico od aperto al pubblico bevande alcoliche ad altre persone cagionandone lo stato di ubriachezza. Le pene previste possono arrivare sino a sei mesi e possono essere più gravi anche per il solo fatto di aver somministrato alcolici a minori degli anni sedici o ad infermi di mente.