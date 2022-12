Vai a messa la domenica e oltre a sentire la parola di Dio ascolti anche quella del Comandante dei Carabinieri di Tortona il capitano Domenico Lavigna che dall0altare spiega ai fedeli presenti come difendersi da ladri e truffatori.

E’ accaduto questa mattina, Domenica 11 dicembre, presso il Duomo di Tortona nell’ambito della campagna contro le truffe ed I furti in danno di anziani messa in atto dai Carabinieri ai quali va sicuramente un plauso per la dedizione che mettono sia nell’azione di repressione ma anche e soprattutto in quella della prevenzione e l’idea di parlare dall’altare durante le funzione religiosa è sicuramente molto valida e vincente. .

I militari della compagnia di Tortona si sono recati non solo presso il duomo di Tortona ma anche nelle chiese di Viguzzolo e Villalvernia dove hanno incontrato, dopo la messa, i fedeli rinnovando i consigli per evitare di essere truffati o derubati.

Si è posta l’attenzione sulle false fughe di gas ed acqua, falsi Carabinieri e falsi avvocati.

Continua così serrata, visto i risultati ottenuti in termine di segnalazioni, la campagna dei Carabinieri di Tortona nel proprio territorio con un tour itinerante.