Manifestazione nel centro storico di Porto Maurizio per l’inizio delle festività natalizie. L’appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 8 dicembre in via Cascione con “Suoni di Natale”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Imperia e il CIV di Porto Maurizio, in collaborazione con Espansione eventi di Paola Savella

Alle ore 16:00 è previsto l’arrivo di Babbo Natale con la sua Harley Davidson. Dopo un giro per le vie cittadine, numerosi Babbi Natale faranno il loro ingresso in Via Cascione (zona ex banca d’Italia) e distribuiranno ai bambini palloncini colorati e caramelle. Sarà possibile scattare foto ricordo sulle due ruote con Babbo Natale. L’evento si svolgerà in collaborazione con Harley Davidson Italian Club – Liguria.

Alle ore 17:00, sulla Balconata del Teatro Cavour, si svolgerà il Concerto de “I Flautonauti”, ensemble di flauti diretti dal Maestro Marco Moro; seguirà, alle ore 18:00, “Magia di Natale”, spettacolo per bambini con il Teatro dei Mille Colori con Babbo Natale e la Renna Rudolf in Piazza Serra.

In Via Cascione ci sarà inoltre la Cassetta per le letterine di Babbo Natale con un laboratorio per aiutare i bimbi che non l’hanno già preparata a casa. Il CIV di Porto Maurizio curerà la distribuzione di cioccolata calda e panettone.

“Sarà un pomeriggio di festa dedicato a bambini e famiglie. C’è stata una collaborazione importante tra l’Amministrazione Comunale, il Civ e tutti gli organizzatori, ai quali vanno i miei ringraziamenti, che ci permetterà di offrire alla cittadinanza un altro momento per stare insieme in allegria. L’obiettivo che ci siamo dati con il sindaco Scajola, anche per queste festività natalizie, è di far respirare un clima di vitalità in città, in modo da sostenere anche i nostri commercianti”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.