Un successo straordinario, visto solo in rare occasioni. Ci riferiamo all’articolo pubblicato il 30 novembre scorso che in soli 4 giorni è stato letto da ben 12.345 persone. Scriviamo “letto” perché i dati del nostro database conteggiano solamente gli utenti che aprono il file e quindi leggono i contenuti a cui si aggiungono tutti coloro che hanno visualizzato il titolo.

Un articolo che dimostra la voglia dei tortonesi di provare qualche di nuovo, qualche locale o qualche specialità e che ribadisce la necessità di dare a Tortona quella connotazione di città turistica in grado di richiamare persone anche attraverso l’apertura di nuovi locali e tante novità.

Hanno fatto bene lo chef Federico Costa e il barman Alessio Cantamaglia a dare la notizia della nuova apertura del loro locale ad Oggi Cronaca che si conferma ancora una volta il giornale più letto a Tortona e dintorni e per di più letto gratuitamente senza dover pagare alcun costo, perché il giornale come accade anche per le TV di Mediaset, grazie agli sponsor riesce a mantenersi autonomamente e fornire anche molte notizie originali che non trovate in nessun altro quotidiano o settimanale.

Come Associazione Italiana Gutenberg editrice del Giornale, inoltre, stiamo preparando un nuovo progetto importante per valorizzare ulteriormente la città di Tortona sotto l’aspetto turistico e a breve saprete tutto.

Il ristorante Civico 4