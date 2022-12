Nell’ambito della strategia di sviluppo, Gruppo Lube ha aperto il nuovo LUBE Store a Tortona, in provincia di Alessandria. L’inaugurazione è avvenuta lunedì 28 novembre e proseguirà fino al 4 dicembre con eventi e promozioni dedicate a tutti i clienti. Il taglio ufficiale del nastro, invece si è svolto ieri giovedì 1° dicembre.

Il nuovo store Lube, presenta in esposizione le novità e tutti i più prestigiosi modelli del brand come il nuovissimo modello “UNICA”. Un modello funzionale, elegante, raffinato con un design d’eccezione e materiali ricercati ed ecosostenibili. I colori soft sono in grado di creare un ambiente caldo e accogliente dove però non mancano contrasti di carattere dati da blocchi di colore sapientemente armonizzati con il resto della cucina e dell’ambiente circostante. Le ante stondate nei lati verticali regalano ad Unica morbidezza e sinuosità mentre la particolarità delle diverse maniglie e dei sistemi di apertura caratterizzano le ante rendendole protagoniste mai banali dell’ambiente cucina.

Immancabile poi Flavour, la cucina raffinata e versatile che grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture proposte può essere interpretata seguendo stili diversi, adattandosi ad ogni esigenza abitativa e gusto. In questo modo le cucine Flavour cambiano aspetto a seconda dell’ambiente assumendo un mood classico o contemporaneo e seconda delle persone che la abitano e la vivono ogni giorno.

Per una clientela esigente e affezionata al brand marchigiano, in esposizione la collezione Immagina Wood con le sue tonalità del legno impiallacciato esaltati in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione, design, e tradizione.

Per chi preferisce uno stile più classico ma sempre funzionale troverà Luna, Oltre e Agnese.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offre ai clienti servizi consulenza per la progettazione, il rilievo delle misure a casa del cliente, trasporto e montaggio.

Nel nuovo Store LUBE a Tortona, il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE TORTONA Strada Statale per Voghera, 105/1 – TEL: 333 2640577 – Sito : https:cucinelubetortona.it