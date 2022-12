La società ANAS informa che a seguito di interventi sulla sovrastruttura stradale e la pavimentazione, dalle ore 3.00 di lunedì 5 dicembre alle ore 22 di mercoledì 7 dicembre, dal km 4+450 al km 9+950, la Strada 211 della Lomellina sarà percorribile esclusivamente a SENSO UNICO di marcia in direzione Pozzolo Formigaro. Sarà quindi impedito a tutti i mezzi la circolazione in direzione Tortona, nel tratto compreso fra la rotonda con strada Scrapotti (km 4+450) sino alla rotonda per strada Savonesa (km 9+950). Gli utenti saranno preavvisati con apposita segnaletica, con chiusura di tutte le strade trasversali, sia a destra che a sinistra del centro abitato di Rivalta Scrivia ad esclusione di via Porta (km 7) che sarà aperta e presidiata da un addetto per consentire il passaggio da una parte all’altra della frazione, attraverso viabilità alternative. Rimarrà garantita solo la direzione da Tortona verso Pozzolo Formigaro e Novi Ligure.

ANAS si scusa per il disagio.