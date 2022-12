Queste che seguono sono le rilevazioni dei prezzi di alcune delle principali produzioni agricole del territorio, quotate nella Commissione prezzi settimanale della Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti; per il risone il riferimento è la Camera di Commercio di Vercelli.

Rilevazione degli indici: mesi di novembre 2021 e novembre 2022 (mese di settembre per le uve).

Valore indicato: euro/tonnellata per cereali e risone; euro/chilo per nocciole; euro/chilo per uve.

Produzione 2021 2022 Frumento – grano panificabile biscottiero 287 – 291 348 – 353 Orzo (nazionale pesante) 250 – 255 305 – 310 Mais (nazionale ibrido secco) 255 – 262 344 – 353 Nocciole – tonda gentile trilobata 4.00 3.20 Risone comune Lungo A 480 800 Risone Selenio (tondo da sushi) 555 – 575 800 Risone Lungo B (Indica) 361 – 380 500 Risone Carnaroli 549 – 600 1500 Gavi (uva) 1.10 – 1.25 1.40 – 1.60 Dolcetto di Ovada (uva) 0.70 – 0.80 0.65 – 0.75 Timorasso (uva) 2.50 – 3.00 2.20 – 3.00 Barbera Monferrato (uva) 0.75 – 0.90 0.70 – 0.90 Barbera d’Asti (uva) 0.80 – 1.00 0.80 – 1.00 Barbera Colli Tortonesi (uva) 0.60 – 0.70 0.70 – 0.95 Grignolino 1.00 – 1.10 0.75 – 0.90 Moscato d’Asti (uva) 1.10 – 1.20 1.18 Brachetto (uva) 1.00 1.00