Non sapete cosa regalare a Natale? Un libro è per tutte le stagioni e uno dei libri più originale che possiate regalare è “Il Buon Vivere Tortonese” volume unico che illustra Tortona e il Tortonese come nessuno ha mai fatto prima d’ora con i personaggi che hanno fatto la storia di Tortona: vecchi e nuovi.

Il Buon vivere è anche Pane, vino e salame. Pane Grosso di Tortona, Salame Nobile del Giarolo e il pregiato Derthona Timorasso, nato da un vitigno medioevale che si produce soltanto qui, nel Tortonese, in mezzo al verde delle colline, col panorama che spazia fino alle Alpi che cingono tutta la città, perché dalle nostre alture si vedono il Monte Rosa, il Monviso e tutta la catena montuosa più bella d’Italia che svetta sopra l’orizzonte!

Il Buon vivere Tortonese da gustare, fermando il tempo, per conoscere aspetti unici che si trovano soltanto qui, a Tortona e dintorni, e meritano di essere scoperti soprattutto adesso, dopo che gli eventi degli ultimi tempi hanno messo a dura prova alcune nostre certezze ma ci hanno fatto capire l’importanza della socialità e il piacere dello stare insieme.

Abbiamo compreso, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la vita non è rimanere chiusi tra le mura domestiche e spostarsi solo per lavoro, salute o necessità, ma molto di più e che forse non serve andare lontano per visitare luoghi originali.

Tortona e i Colli tortonesi con la loro storia, i prodotti tipici e le tradizioni, possiedono fascino e attrattive per ridarci quella libertà che il Covid ci ha rubato.

Il Buon Vivere Tortonese non è soltanto un libro turistico ma molto di più: illustra la “Tortonesità”, gli usi e i costumi della zona, le manifestazioni, i personaggi che ne hanno fatto la storia e coloro che hanno lasciato traccia dando lustro alla città e tutto quello che c’è da vedere e si deve sapere dove pianura, colline, montagna, arte e civiltà si intrecciano e vivono in armonia da oltre duemila anni.

Lo potete trovare su internet ma se lo volete acquistare prima di Natale recatevi alla Libreria Cinque in Largo Borgarelli oppur da Namasté in via Emilia dove troverete alcune copie.