In collaborazione con la Delegazione FAI di Tortona, Il Gruppo FAI Giovani di Tortona e altri soggetti, a Tortona si presenta il concerto “Inflammatus et Accensus” che si terrà presso la chiesa di Santa Maria Canale il giovedì 22 Dicembre alle ore 21. Protagonisti del concerto, che avrà un percorso musicale da Vivaldi a Morricone, passando per Mascagni, saranno la soprano internazionale Viktoria Kholod, il Tenore Emanuele Semino (nella foto) e il coro Laeta Consonantia, accompagnati al pianoforte e diretti dal Maestro Enzo Consogno.

Il concerto benefico, che ha visto la collaborazione fra diverse associazioni Tortonesi, sarà a sostegno della Mensa Solidale Caritas “Carlo Boggio Sola” e del Dormitorio “Massimo Sartirana” – Matteo 25. L’ingresso sarà libero ad offerta e non è prevista prenotazione.