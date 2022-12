Sono sei i volontari della polizia locale di Valenza che inizieranno con il prossimo anno il corso formativo di 30 ore previsto dal Regolamento per diventare poi effettivamente operativi.

Si tratta di sei cittadini che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo e della loro opera alla comunità, vestendo una divisa che li renda riconoscibili.

Non rivestiranno, in ogni caso, una veste né di ausiliari, né di agenti di polizia locale. Infatti non avranno compiti repressivi ma saranno piuttosto degli osservatori del rispetto del senso civico, con una presenza all’uscita delle scuole, quanto nei parchi e nelle vie della città, per segnalare alla polizia locale eventuali violazioni di normative di legge.

Nella sala del consiglio comunale di Palazzo Pellizzari, all’incontro di presentazione, con il Comandante della Polizia Locale, Gian Luigi Talento, è intervenuto anche il Sindaco Maurizio Oddone.

“E’ un momento importante perché segna un passo avanti nella collaborazione tra la Cittadinanza e l’Ente Locale, nel quale l’Amministrazione crede fortemente. Una città che sia bella, accogliente, attrattiva, sicura, ha un tassello fondamentale nella collaborazione tra e con cittadini e non solo per la prevenzione dal commettere reati, ma anche dall’effettuare comportamenti incivili come l’abbandono di rifiuti, atteggiamenti contrari al decoro urbano, atti di vandalismo o di disturbo della quiete”, dichiara il primo cittadino di Valenza