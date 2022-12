Il pomeriggio di domenica 18 è stato contrassegnato dal clima di gioia che da sempre caratterizza il Natale, quando ad animare la festa sono i bambini. I piccoli si sono presentati in piazza Matteotti con le palline e le decorazioni per i quattro alberi di Natale posizionati dalle associazioni che hanno collaborato col Comune, hanno liberato tutti insieme tantissimi palloncini rossi, si sono fatti fotografare con Babbo Natale arrivato con la slitta tirata dalle renne e hanno ritirato i regalini che li attendevano. Grandi e piccoli si sono presentati al tavolo della distribuzione degli Elfi Curiosi, piccole sculture di legno preparate e donate dall’amministrazione per decorare davanzali, balconi, entrate e vetrine dei negozi, ed affiancare i Babbi Barbuti dello scorso Natale. Intanto le caldarroste preparate dai Cacciatori e pescatori, la cioccolata della Pro Loco, pane e salame dell’Avis e le iniziative dell’AGE e della SOAMS hanno contribuito ad innalzare il tono della festa.

Il concerto della Chitarrorchestra del maestro Gianfranco Boffelli di Voghera è stato applauditissimo dal folto pubblico convenuto in Santa Maria, rapito dalle musiche e dai canti natalizi, non soltanto italiani, ma anche di altri Paesi, che i cantori e i musicisti, presentati da Maurizio Civini, hanno eseguito con grande competenza. Particolarmente significativo e commovente per il pubblico è stato il brano “Se cammineremo insieme” composto da Boffelli e Bianchi, in onore di don Luigi Orione, il Santo pontecuronese, eseguito proprio nella chiesa del Suo battesimo, in questo anno del 150esimo della Sua nascita.